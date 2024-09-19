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Защитник «Факела» Калинин оштрафован на 60 000 рублей за стычку с болельщиком после матча с «Пари НН»

КДК оштрафовал защитника «Факела» Игоря Калинина за стычку с болельщиком.

Инцидент произошел 14 сентября после матча 8-го тура Мир РПЛ между «Факелом» и «Пари НН» (0:0). После финального свистка Калинин вступил в конфликт с одним из болельщиков на трибуне.

По словам очевидцев, фанат вел себя агрессивно и нецензурно высказывался в адрес футболистов воронежской команды. Агрессивную реакцию Калинина вызвал плевок в его сторону и предложение подраться – в итоге потасовку удалось предотвратить благодаря стюардам.

Пресс-служба «Факела» заявила, что фаната, спровоцировавшего конфликт, «навсегда лишат Карты болельщика и возможности посещать игры команды в будущем», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Неспортивное поведение Калинина, выраженное в конфронтационной манере со своими болельщиками. Второе нарушение в сезоне – штраф 60 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

КДК оштрафовал на 50 000 рублей защитника «Факела» Калинина за удар ногой по микрофону «Матч ТВ» во время игры с «Краснодаром»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
происшествия
болельщики
КДК РФС
logoФакел
Артур Григорьянц
logoИгорь Калинин
logoПари НН
ТАСС
деньги
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