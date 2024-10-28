Защитник «Факела» Калинин: «Мне все равно на псевдокритиков и псевдофутболистов. Пусть критикуют, у нас в стране свобода слова»

Защитник «Факела» Игорь Калинин заявил, что не обращает внимания на критику.

– Я не читаю критиков – мне все равно на них. Это их хлеб – пусть критикуют. Я играю в футбол так, как умею. Если можно было бы выражаться, я бы сказал кое-что…

Мне абсолютно все равно на псевдокритиков и псевдофутболистов. Я делаю свою работу так, как умею. У нас свобода слова в стране – пусть критикуют.

– Кого вы подразумеваете под «псевдофутболистами»?

– Там одни рассказывают просто... Ну, ничего – в конце сезона мы посмотрим, кто и где будет.

Кто определяет критерий, что мы играем плохо, а другие, например, хорошо? Сами по себе болельщики судят? Это их мнение. Я не считаю, что мы играем плохо.

Что касается наших зарплат, то мы жертвуем своим здоровьем. Это никто же не знает, как тяжело играть на уколах. Не хочу говорить о зарплатах. Если я получаю зарплату, значит, это заслуженно, – заявил Калинин .