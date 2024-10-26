Мостовой о матче с Брунеем: «Зачем унижать себя до такой степени? Как-то несерьезно»

Александр Мостовой критично отозвался о сборной Брунея, с которой сыграет Россия.

«Читал высказывание легендарного Юрия Гаврилова , который сказал, что вообще не знает, где находится Бруней . Все правильно он сказал. Благодаря нашей сборной мы узнаем о существовании каких-то стран.

Но какой вообще матч с Брунеем? Ребят, вы серьезно? Зачем унижать себя до такой степени? Уже как-то несерьезно», – сказал бывший футболист сборной России.

Напомним, ранее стало известно, что Россия встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября.

Гаврилов об игре с Брунеем: «Я могу договориться о матче против сборной Ваганьковского кладбища. Это кошмар, я даже название такое не слышал»