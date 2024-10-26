Мостовой о матче с Брунеем: «Зачем унижать себя до такой степени? Как-то несерьезно»
Александр Мостовой критично отозвался о сборной Брунея, с которой сыграет Россия.
«Читал высказывание легендарного Юрия Гаврилова, который сказал, что вообще не знает, где находится Бруней. Все правильно он сказал. Благодаря нашей сборной мы узнаем о существовании каких-то стран.
Но какой вообще матч с Брунеем? Ребят, вы серьезно? Зачем унижать себя до такой степени? Уже как-то несерьезно», – сказал бывший футболист сборной России.
Напомним, ранее стало известно, что Россия встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября.
Гаврилов об игре с Брунеем: «Я могу договориться о матче против сборной Ваганьковского кладбища. Это кошмар, я даже название такое не слышал»
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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