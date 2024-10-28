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  • Карпин о расширенном составе сборной: «Миранчуки и Чалов адаптировались в новых странах, Кузяева решили не дергать. У игроков «Краснодара» высокие шансы попасть в заявку»
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Карпин о расширенном составе сборной: «Миранчуки и Чалов адаптировались в новых странах, Кузяева решили не дергать. У игроков «Краснодара» высокие шансы попасть в заявку»

Валерий Карпин объяснил выбор расширенного состава сборной на матчи в ноябре.

В предстоящую международную паузу Россия сыграет с Брунеем и Сирией.

– Многие наши легионеры попали в расширенный список сборной. Почему именно сейчас?

– Они все адаптировались к жизни в новых для себя странах. Братьям Миранчукам и Чалову уже не надо давать паузу на то, чтобы освоиться, а Сашу Головина мы и раньше вызывали.

– На этот раз не вызван Далер Кузяев. Почему?

– На эту позицию у нас много игроков, а ситуация у «Гавра» в чемпионате Франции сейчас непростая. Далер в последнее время еще и не всегда попадает в стартовый состав своего клуба. Решили не дергать его лишний раз.

– Как идет процесс восстановления Арсена Захаряна?

– Общался с представителями его команды. Он уже начал тренироваться в общей группе, скоро сыграет в официальном матче, но, естественно, форму еще не набрал, поэтому решили не вызывать.

– На прошлом сборе не было ни одного игрока лидирующего в чемпионате «Краснодара», теперь в расширенном списке их трое. Учитывая логистику, факт того, что сборной предстоит сыграть один из матчей в этом городе, может повысить их шанс на попадание в окончательную заявку?

– Да, в прошлый раз действительно не было ни одного. Во Вьетнаме с нами был Кривцов. С учетом того, что одна игра будет в Краснодаре, да, шансы попасть в окончательную заявку у них высоки.

– В расширенном списке 39 футболистов. Сколько останется в окончательном?

– Думаю, человек 26-27.

– Планируете ли вы сыграть двумя разными составами против Брунея и Сирии?

– Да, такие мысли есть. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось.

– Какие впечатления остались от прошлогоднего матча в Волгограде, где сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0?

– Матч, прежде всего, запомнился заполненным до отказа стадионом и поддержкой волгоградских болельщиков. Играть в таких условиях действительно круто! Все футболисты получили удовольствие, по ним это было видно, – сказал главный тренер сборной России.

Миранчуки, Головин, Сафонов, Агкацев, Батраков, Мостовой, Чалов, Тюкавин – в расширенном составе сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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