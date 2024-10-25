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  • Мостовой про Бруней: «После 10:0 будут говорить про рекорды. Зачем мы обыгрывали Германию, Францию, Испанию? Тут победили Сирию, Кувейт, Вьетнам и рассказывают – обидно»
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Мостовой про Бруней: «После 10:0 будут говорить про рекорды. Зачем мы обыгрывали Германию, Францию, Испанию? Тут победили Сирию, Кувейт, Вьетнам и рассказывают – обидно»

Александр Мостовой скептически отозвался о предстоящем матче России и Брунея.

Сегодня стало известно, что Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября.

– Благодаря этой обстановке наша сборная узнает неизвестные футбольные страны. Конечно, как о стране я слышал о Брунее.

Обидно за то, что потом, когда мы выиграем 10:0, будут рассказывать о том, что мы рекорды какие-то побили. Как сейчас говорят, что мы сыграли 20 матчей и у нас 15 побед. А как посмотришь, против кого эти победы, думаешь, зачем наше или другое поколение играли, обыгрывали и Германию, и Францию, и Испанию. А тут обыграли Сирию, Кувейт, Вьетнам и рассказывают, что обидно.

– Поддерживаете идею проведения игры с Брунеем?

– Да нет, конечно. Вы помните тему с Таиландом и Вьетнамом? Первый, кто сказал об этом, был Мостовой. Только через неделю все начали повторять за мной – зачем мы играли, для чего это нужно и так далее. Зато кричали, что мы обыграли Вьетнам.

Конечно же, я против. Нам вот объясняют, что игра красивая с футбольной точки зрения. О какой красоте идет речь? Сыграйте против сильного соперника.

Вот когда на прошлом сборе не было соперника, я сразу сказал, что нет смысла собирать. Три дня побыли, пошутили, посмеялись, фотографии поделали. Хорошо, что сделали праздник для детей, и это очень правильно, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.

🇧🇳 Бруней – ближайший соперник сборной России. Знакомимся!

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
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logoСборная Таиланда по футболу
logoСборная Сирии по футболу
logoсборная Кувейта по футболу
logoСборная Вьетнама по футболу
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logoсборная Брунея
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