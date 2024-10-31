«Зениту» Кордобу нужно попытаться подписать. Это было бы логично». Лепехин о форварде «Краснодара»
Экс-игрок «Зенита» посоветовал клубу подписать Джона Кордобу из «Краснодара».
Кордоба в нынешнем сезоне провел 9 матчей за «Краснодар» в Мир РПЛ, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. «Зенит» в летнее трансферное окно подписал аргентинского форварда Лусиано Гонду и россиянина Александра Соболева.
– Трудно сказать, подпишет ли «Зенит» Кордобу зимой. Он один из лучших нападающих в РПЛ.
То, что Кордоба себя так хорошо проявляет, это сигнал для «Зенита». Нужно обратить на него внимание и попытаться подписать его. Это было бы логично.
– Кордоба сильнее всех нападающих «Зенита»?
– Я не сторонник мыслить такими категориями. Нужно сказать, что он сильный форвард, один из лучших в России. Кордоба подтверждает это уже не первый год, – сказал Константин Лепехин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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