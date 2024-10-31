«Зениту» Кордобу нужно попытаться подписать. Это было бы логично». Лепехин о форварде «Краснодара»

Экс-игрок «Зенита» посоветовал клубу подписать Джона Кордобу из «Краснодара».

Кордоба в нынешнем сезоне провел 9 матчей за «Краснодар » в Мир РПЛ, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. «Зенит » в летнее трансферное окно подписал аргентинского форварда Лусиано Гонду и россиянина Александра Соболева.

– Трудно сказать, подпишет ли «Зенит» Кордобу зимой. Он один из лучших нападающих в РПЛ .

То, что Кордоба себя так хорошо проявляет, это сигнал для «Зенита». Нужно обратить на него внимание и попытаться подписать его. Это было бы логично.

– Кордоба сильнее всех нападающих «Зенита»?

– Я не сторонник мыслить такими категориями. Нужно сказать, что он сильный форвард, один из лучших в России. Кордоба подтверждает это уже не первый год, – сказал Константин Лепехин .

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