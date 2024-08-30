Семаку не навязывали трансфер Соболева. Тренер «Зенита» хотел подписать либо его, либо Кордобу

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба Матео Кассьерра Александр Соболев Иван Сергеев Лусиано Гонду Футбол

Сергею Семаку не навязывали трансфер Александра Соболева.

Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что тренер «Зенита» не хотел видеть форварда «Спартака» в петербуржском клубе, а игрока Семаку «навязало руководство».

Собеседники Спортса’’ опровергают эту информацию. Они заявляют, что Семак очень хотел подписать либо Соболева, либо форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

Ожидается, что в ближайшие дни из «Зенита» уйдет нападающий Иван Сергеев. В команде останутся три нападающих: Соболев, Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Соболева была о хотелках «Спартака»

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76 комментариев
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В итоге окажется, что Соболев не хотел видеть Семака в "Зените", а Сергеев очень просил подписать Кордобу.
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Сергей Богданыч, ну зачем?(
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Это логично, всё лето писали, что Семак просит Соболева, а руководство не хочет его брать, а тут Карпов полную противоположность пишет
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Ответ ТТД Бубнова
Вы уже определитесь, я за болельщиков зенита переживаю (
Болельщики зенита пока взяли паузу...
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Семак: Изидор? Такой игрок был нужен Зениту.
Семак лично настаивает на трансфере Фернандеса
Коваленко: После звонка Семака, сомнения в переходе отпали

С Бакаевым и Ахметовым такая же шняга, просто лень искать информацию. Тащит всякий мусор в команду, а потом жалуется и плачется, что игру усилить некем
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Ответ Vitor Dia
Сергей Богданыч, ну зачем?(
Помню в киевское Динамо футболиста Шахтёра подписали, чтобы тот выдал тайны тренировок Луческу :))

Думаю тут тот же принцип, только какие тайны у Спартака я хз
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+7
Ответ Алексей Клинский
В итоге окажется, что Соболев не хотел видеть Семака в "Зените", а Сергеев очень просил подписать Кордобу.
А Кордоба не хотел видеть Соболева и Семака.
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Вы уже определитесь, я за болельщиков зенита переживаю (
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Ответ Алексей Клинский
В итоге окажется, что Соболев не хотел видеть Семака в "Зените", а Сергеев очень просил подписать Кордобу.
Всегда можно взять тренером Ротенберга.
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ну то есть Семак хотел ослабить одного из двух прямых конкурентов, и усилить свою команду (или скамейку). звучит логично вполне!
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Ответ Artem Piatkov_1116347498
Помню в киевское Динамо футболиста Шахтёра подписали, чтобы тот выдал тайны тренировок Луческу :)) Думаю тут тот же принцип, только какие тайны у Спартака я хз
Рецепт борща
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Сельдереич наныл дельфина, питерские рукоплескают...
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Ответ Artem Piatkov_1116347498
Помню в киевское Динамо футболиста Шахтёра подписали, чтобы тот выдал тайны тренировок Луческу :)) Думаю тут тот же принцип, только какие тайны у Спартака я хз
Тайна Спартака, как имея второй бюджет РПЛ, регулярно занимать места ниже третьего )
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Ответ Доктор Щульц
Если можно было подписать Кордобу , то зачем было рассматривать Соболева?
Краснодар разве давал возможность?
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Кордоба посильнее, конечно. Видимо, быки уперлись, Зенит время тянул. Не получилось и активировали план Б
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Будет связка с Гондоу. Думаю, они поладят
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Открыты несколько персонажей-собеседники спорта😆
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Никто не хочет быть виноватым в этом чудесном трансфере. :))
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6 лет отличной атфосмеры в команде,и одним трансфером решил Семак все испортить
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Ответ Кочевник56
Болельщики зенита пока взяли паузу...
Тапки уже на низком старте
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Это больше похоже на правду Семак и только он виновник этого перехода пускай сектанты и дальше поют ему оды
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Ответ ТТД Бубнова
Вы уже определитесь, я за болельщиков зенита переживаю (
спасибо(
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Семака вобще ни о чём не спращивают,а ставят перед фактом. В этом его отличие от Манчини и Луческу,которые не позволят диктовать мнение начальства по составу. Да,ошибались с игроками,но это был их выбор.
Ерунда, Семак первый тренер Зенита ставший членом правления клуба. Ни один трансфер на вход не идет без его одобрения.

Более того сам Семак в интервью говорил, что ему нужен форвард типажа Соболева.
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Ответ Artem Piatkov_1116347498
Помню в киевское Динамо футболиста Шахтёра подписали, чтобы тот выдал тайны тренировок Луческу :)) Думаю тут тот же принцип, только какие тайны у Спартака я хз
Так одна тайна была, но Рабинер в нетленном бестселлере ее уже раскрыл))
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Ответ pogbadrogba
Рецепт борща
С языка сорвали.
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Ответ Artem Piatkov_1116347498
Помню в киевское Динамо футболиста Шахтёра подписали, чтобы тот выдал тайны тренировок Луческу :)) Думаю тут тот же принцип, только какие тайны у Спартака я хз
Рецепт борща.😅😅😅
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Ответ Opioman
Всегда можно взять тренером Ротенберга.
Играющим тренером!
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Ответ Vitor Dia
Сергей Богданыч, ну зачем?(
Да понятно зачем, но морально это ######
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Ответ Z1980
Тайна Спартака, как имея второй бюджет РПЛ, регулярно занимать места ниже третьего )
Разница в бюджете между Динамо, Краснодаром, ЦСКА, Локо и Спартаком не такая большая была. Последние двое может в последние пару лет экономить начали. И для клоунов, Спартак в половине сезонов был в призерах.
Ну глупого руководства в Спартаке это конечно не отменяет)
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Ответ Artem Piatkov_1116347498
Помню в киевское Динамо футболиста Шахтёра подписали, чтобы тот выдал тайны тренировок Луческу :)) Думаю тут тот же принцип, только какие тайны у Спартака я хз
Тем более что со Станковичем Соболев не работал. Просчитались? Но где?
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