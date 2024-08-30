Семаку не навязывали трансфер Соболева. Тренер «Зенита» хотел подписать либо его, либо Кордобу
Сергею Семаку не навязывали трансфер Александра Соболева.
Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что тренер «Зенита» не хотел видеть форварда «Спартака» в петербуржском клубе, а игрока Семаку «навязало руководство».
Собеседники Спортса’’ опровергают эту информацию. Они заявляют, что Семак очень хотел подписать либо Соболева, либо форварда «Краснодара» Джона Кордобу.
Ожидается, что в ближайшие дни из «Зенита» уйдет нападающий Иван Сергеев. В команде останутся три нападающих: Соболев, Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.
Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Соболева была о хотелках «Спартака»
Семак лично настаивает на трансфере Фернандеса
Коваленко: После звонка Семака, сомнения в переходе отпали
С Бакаевым и Ахметовым такая же шняга, просто лень искать информацию. Тащит всякий мусор в команду, а потом жалуется и плачется, что игру усилить некем
Думаю тут тот же принцип, только какие тайны у Спартака я хз
Более того сам Семак в интервью говорил, что ему нужен форвард типажа Соболева.
Ну глупого руководства в Спартаке это конечно не отменяет)