Супергол Кордобы «Крыльям» – откуда?! Что за траектория?!

Помог сделать мини-отрыв от «Зенита».

«Краснодар» в последнем матче 13-го тура Мир РПЛ повел против «Крыльев» благодаря невероятному удару Джона Кордобы.

Сразу посыпались шутки, что «Золотой мяч» вручают не тому герою.

Что да дуга! Как Кордоба только придумал

На 42-й минуте Виктор Са закинул мяч на ход Кордобе. А колумбиец решил ударить вот из такой позиции.

Казалось, какие тут шансы на гол? Даже ворота в кадр пока не попадали, слишком неочевидная точка.

Но Кордоба пробил, а вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев в это время был за вратарской.

Мяч полетел по совсем уж высокой дуге – вот он, над логотипом «Матч Премьер».

В итоге отскок от земли перед воротами – и под перекладину. Ломаев никак не повлиял.

Да, Джон Кордоба умеет еще и так. Тут можно оценить видео.

Только Батраков выше Кордобы по результативности. У «Краснодара» до сих пор ноль поражений

Кордоба забил седьмой мяч в чемпионате – уступает только Алексею Батракову, полузащитник «Локо» забил «Зениту» восбмой.

Джон отыграл девять матчей в РПЛ и забил пяти командам: «Акрону» и «Химкам» положил по дублю, «Локомотиву», «Зениту» и «Крыльям Советов» – еще по одному.

У Кордобы теперь 10 (7+3) результативных действий. Догнал Эсекиэля Барко из «Спартака» (5+5). Больше только у Батракова – 14 (8+6).

«Краснодар» оставался лидером и перед своим матчем, «Зенит» ничьей с «Локо» смог только догнать. Джон Кордоба помог уйти от петербуржцев на три очка.

Кроме того, команда Мурада Мусаева остается единственной, кто еще не проигрывал в чемпионате. В прошлом сезоне с Владимиром Ивичем держали ноль 12 матчей, но проиграли 13-й. Сейчас уже лучше, а очков – на пять больше.

У «Краснодара» хороший шанс выиграть первый круг, до международной паузы остались домашний «Оренбург» и выезд к «Рубину».

В России никогда не было сезона без поражений. Даже у «Спартака» в 90-е

Фото: vk.com/fckrasnodar