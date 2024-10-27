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  • Александр Мостовой: «Конечно, мне «Спартак» Станковича нравится больше «Спартака» Абаскаля. Гильермо – посторонний человек, о котором нужно было забыть уже давно»
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Александр Мостовой: «Конечно, мне «Спартак» Станковича нравится больше «Спартака» Абаскаля. Гильермо – посторонний человек, о котором нужно было забыть уже давно»

Александр Мостовой сравнил нынешний «Спартак» с командой Гильермо Абаскаля.

Красно-белые занимают 6-е место в текущем сезоне Мир РПЛ, набрав 22 очка после 13 туров. 

«Конечно, мне «Спартак» Станковича нравится больше «Спартака» Абаскаля. Спокойно все.

При чем здесь вообще Абаскаль? Это посторонний человек, о котором нужно было забыть уже давно. Хорошо, что его хоть в Испании быстро раскусили. Зачем вообще о нем напоминать?» – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoГильермо Абаскаль
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