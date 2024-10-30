Жуков о Станковиче в «Спартаке»: «Увольнять не нужно – смена тренеров через каждые полгода ни к чему хорошему не приведет»

Александр Жуков высказался об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

Сейчас команда с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ . В следующем туре красно‑белые сыграют на выезде с ЦСКА в субботу.

– Рассчитываю на победу «Спартака ». Чтобы обыграть ЦСКА , надо выходить и биться, отдать себя на 100%. Шансы в дерби равны. Сейчас была хорошая игра против «Пари НН», состав вроде бы стабилизировался.

– Кто может решить исход матча?

– Ярко выраженного лидера у «Спартака » нет, но игра строится через Барко , забить может и Угальде . Если оба отметятся голами, будет здорово.

– После череды неудач пошли разговоры об отставке Станковича. Если будет поражение в дерби, что делать?

– Положение у «Спартака» оптимизма не внушает, команда чередует хорошие игры с провальными. Вопросы к тренерам в таких ситуациях есть всегда, но увольнять Станковича не нужно. Смена тренеров через каждые полгода ни к чему хорошему не приведет, – сказал почетный президент Олимпийского комитета России.