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Жуков о Станковиче в «Спартаке»: «Увольнять не нужно – смена тренеров через каждые полгода ни к чему хорошему не приведет»

Александр Жуков высказался об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

Сейчас команда с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно‑белые сыграют на выезде с ЦСКА в субботу.

– Рассчитываю на победу «Спартака». Чтобы обыграть ЦСКА, надо выходить и биться, отдать себя на 100%. Шансы в дерби равны. Сейчас была хорошая игра против «Пари НН», состав вроде бы стабилизировался.

– Кто может решить исход матча?

– Ярко выраженного лидера у «Спартака» нет, но игра строится через Барко, забить может и Угальде. Если оба отметятся голами, будет здорово.

– После череды неудач пошли разговоры об отставке Станковича. Если будет поражение в дерби, что делать?

– Положение у «Спартака» оптимизма не внушает, команда чередует хорошие игры с провальными. Вопросы к тренерам в таких ситуациях есть всегда, но увольнять Станковича не нужно. Смена тренеров через каждые полгода ни к чему хорошему не приведет, – сказал почетный президент Олимпийского комитета России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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logoЭсекиэль Барко
logoМанфред Угальде
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