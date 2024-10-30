«Спартак» – средний клуб сейчас по игре и результатам. 11 очков от первого места – это солидное отставание». Колосков о красно-белых
Вячеслав Колосков назвал «Спартак» «средним клубом».
«Спартак» занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ после 13-го тура, на 11 очков отставая от лидирующего «Краснодара».
«Сейчас по игре и результатам «Спартак» – средний клуб. Все-таки 11 очков от первого места – это солидное отставание.
Но я думаю, что Станкович сумеет выправить положение команды. Это сильный специалист, которого не сломает какое-либо давление. Ему в «Спартаке» нужно время», – сказал почетный президент РФС Колосков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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