«Спартак» – средний клуб сейчас по игре и результатам. 11 очков от первого места – это солидное отставание». Колосков о красно-белых

Вячеслав Колосков назвал «Спартак» «средним клубом».

«Спартак» занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ после 13-го тура, на 11 очков отставая от лидирующего «Краснодара».

«Сейчас по игре и результатам «Спартак» – средний клуб. Все-таки 11 очков от первого места – это солидное отставание.

Но я думаю, что Станкович сумеет выправить положение команды. Это сильный специалист, которого не сломает какое-либо давление. Ему в «Спартаке » нужно время», – сказал почетный президент РФС Колосков.