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Анзор Кавазашвили: «У Станковича полное доверие от «Лукойла» и гендиректора «Спартака», но болельщики любят победы. Лучше народа ни один специалист не скажет»

Анзор Кавазашвили оценил перспективы Деяна Станковича в «Спартаке».

Красно-белые занимают шестое место в российской Премьер-лиге, набрав 22 очка за 13 туров.

«У Станковича есть полное доверие со стороны руководителей «Лукойла» и генерального директора «Спартака» [Олега Малышева].

Болельщики к нему относятся с огромным уважением, но болельщики любят победы. А когда они видят, что побед пока нет, то задают вопросы. Но они не оскорбляют тренера и не кричат, а просто хотят понять причину.

Непонятно только, на кого сыграет время – на Станковича или требовательных болельщиков, которые по окончании сезона скажут, что терпение кончилось и пора все менять.

Народ – идеальный индикатор того, что творится в нашем футболе. Лучше народа ни один специалист не скажет.

Если послушать выступления наших экспертов, то они почти все говорят по-разному. Некоторые с осторожностью указывают на недостатки «Спартака», другие прямым текстом высказывают недовольство, третьи призывают дать время.

Большим руководителям нужно принимать на работу тренеров и специалистов, которые бы соответствовали интеллектуальному развитию нашего народа и нашего российского футбола», – сказал бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили.

Трудная победа «Спартака» в Нижнем – благодаря привозу вратаря

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoАнзор Кавазашвили
Лукойл
logoОлег Малышев
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