«Реал», «Барса», Винисиус, УЕФА, Симеоне выразили соболезнования семьям жертв наводнения в Валенсии. Погибли минимум 62 человека

«Реал» и «Барселона» выразили соболезнования в связи с наводнением в Валенсии.

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании сильные дожди вызвали масштабные наводнения. Погибли как минимум 62 человека. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

Матчи «Валенсии» и «Леванте» в Кубке Испании, которые должны были состояться на этой неделе, перенесены . «Валенсия» также попросила перенести матч с «Реалом» в Ла Лиге , «Мадрид» не против.

«Валенсия » выражает самые искренние соболезнования родным и близким погибших из-за шторма «Дана». Сил всем – и пострадавшему населению, и тем, кто работает над устранением последствий стихийного бедствия. Клуб готов оказать любую возможную помощь властям и пострадавшим муниципалитетам», – заявила «Валенсия».

«Наши мысли и мысли всего европейского футбольного сообщества с жителями юго-востока Испании и всеми, кто пострадал от разрушительного наводнения в этом районе», – сообщил УЕФА .

Клуб открыл пункт приема продуктов питания и предметов первой необходимости на стадионе «Месталья ».

«Реал Мадрид », президент и совет директоров клуба хотели бы выразить свои соболезнования семьям и близким людей, погибших в результате шторма, обрушившегося на многие районы нашей страны, особенно на провинции Валенсия и Альбасете. Мы глубоко опечалены и выражаем солидарность со всеми людьми, пострадавшими от этой катастрофы, наша полная поддержка им и сочувствие», – сказано в сообщении «Реала».

«Сливочные» также минутой молчания почтили память жертв перед началом сегодняшней тренировки.

«Барселона » выражает соболезнования родственникам погибших и солидарность с округами Валенсии, а также Альбасете и Андалусии, пострадавшими от проливных дождей», – гласит заявление «Барселоны».

«Сил всем! 🙏🏿 » – написал вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор .

«Наши соболезнования всем жителям Валенсии в это очень тяжелое время для них и их семей», – сказал на пресс-конференции тренер «Атлетико » Диего Симеоне .