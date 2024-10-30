«Реал», «Барса», Винисиус, УЕФА, Симеоне выразили соболезнования семьям жертв наводнения в Валенсии. Погибли минимум 62 человека
В провинции Валенсия на юго-востоке Испании сильные дожди вызвали масштабные наводнения. Погибли как минимум 62 человека. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.
Матчи «Валенсии» и «Леванте» в Кубке Испании, которые должны были состояться на этой неделе, перенесены. «Валенсия» также попросила перенести матч с «Реалом» в Ла Лиге, «Мадрид» не против.
«Валенсия» выражает самые искренние соболезнования родным и близким погибших из-за шторма «Дана». Сил всем – и пострадавшему населению, и тем, кто работает над устранением последствий стихийного бедствия. Клуб готов оказать любую возможную помощь властям и пострадавшим муниципалитетам», – заявила «Валенсия».
«Наши мысли и мысли всего европейского футбольного сообщества с жителями юго-востока Испании и всеми, кто пострадал от разрушительного наводнения в этом районе», – сообщил УЕФА.
Клуб открыл пункт приема продуктов питания и предметов первой необходимости на стадионе «Месталья».
«Реал Мадрид», президент и совет директоров клуба хотели бы выразить свои соболезнования семьям и близким людей, погибших в результате шторма, обрушившегося на многие районы нашей страны, особенно на провинции Валенсия и Альбасете. Мы глубоко опечалены и выражаем солидарность со всеми людьми, пострадавшими от этой катастрофы, наша полная поддержка им и сочувствие», – сказано в сообщении «Реала».
«Сливочные» также минутой молчания почтили память жертв перед началом сегодняшней тренировки.
«Барселона» выражает соболезнования родственникам погибших и солидарность с округами Валенсии, а также Альбасете и Андалусии, пострадавшими от проливных дождей», – гласит заявление «Барселоны».
«Сил всем! 🙏🏿 » – написал вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор.
«Наши соболезнования всем жителям Валенсии в это очень тяжелое время для них и их семей», – сказал на пресс-конференции тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий