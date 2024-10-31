«Краснодар» – футбольная машина с лучшим нападающим РПЛ. Кордоба умеет практически все». Гаранин о «быках»
Вадим Гаранин назвал «Краснодар» футбольной машиной.
Экс-тренер «Сочи» высказался после победы южан над «Крыльями Советов» (2:1) в Мир РПЛ.
«После игры почувствовал от «Краснодара» мощь. «Быки» очень организованы и сбалансированы. Это футбольная машина, имеющая в составе лучшего нападающего РПЛ.
Как бы я ни хотел назвать Тюкавина лучшим форвардом лиги, но Кордоба — игрок, который умеет практически все», — сказал Гаранин.
После 13 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на 3 очка, «Локомотив» – на 5.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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