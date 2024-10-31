  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» – футбольная машина с лучшим нападающим РПЛ. Кордоба умеет практически все». Гаранин о «быках» 
3

«Краснодар» – футбольная машина с лучшим нападающим РПЛ. Кордоба умеет практически все». Гаранин о «быках» 

Вадим Гаранин назвал «Краснодар» футбольной машиной.

Экс-тренер «Сочи» высказался после победы южан над «Крыльями Советов» (2:1) в Мир РПЛ.

«После игры почувствовал от «Краснодара» мощь. «Быки» очень организованы и сбалансированы. Это футбольная машина, имеющая в составе лучшего нападающего РПЛ

Как бы я ни хотел назвать Тюкавина лучшим форвардом лиги, но Кордоба — игрок, который умеет практически все», — сказал Гаранин.

После 13 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на 3 очка, «Локомотив» – на 5.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoВадим Гаранин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о лидерстве «Краснодара»: «Мусаев пришел в готовую команду с хорошими футболистами. Одно дело, когда у тебя в нападении Кордоба, другое – когда кто‑то иной»
43вчера, 10:47
У «Спартака» не в приоритете покупка Кордобы зимой. Клуб хочет взять более молодого форварда и центрального хавбека в январе (Metaratings)
10329 октября, 13:30
Радимов о голе Кордобы «Крыльям»: «Один из лучших за всю историю чемпионата России. Даже Мусаев схватился за голову, а Нагучев орал до посинения» 
3129 октября, 07:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кто из футболистов РПЛ проводит свободное время за чтением книг?
229 минут назадСпецпроект
«Ман Сити» и «Челси» вылетели из Кубка лиги, «МЮ» победил с ван Нистелроем, СКА проиграл «Локомотиву», очередная ничья «Юве», поражение Медведева, Вигго Мортенсен ругает «Реал» и другие новости
12сегодня, 06:10
Это настоящая форма «Реала»?
сегодня, 05:00Спецпроект
Ван Нистелрой о дубле Каземиро: «Для «МЮ» он пример. Его сделали виноватым за матч с «Ливерпулем», но это абсолютно не соответствовало действительности» 
14сегодня, 04:57
Мареска о 0:2 от «Ньюкасла»: «Челси» проиграл матч за 10 минут, в остальное время играл довольно хорошо»
18сегодня, 01:58
Гвардиола о травмах и 1:2 от «Тоттенхэма»: «Что есть, то есть. Исключительная игра молодых футболистов, я очень доволен»
20вчера, 23:16
Ван Нистелрой после 5:2 с «Лестером»: «Удача была на стороне «МЮ» – с «Вест Хэмом», «Фенербахче» и «Брентфордом» у нас было больше моментов. Я здесь для того, чтобы помогать клубу в любой роли»
40вчера, 22:55
«МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в 1/4 финала Кубка лиги, «Ливерпуль» – с «Саутгемптоном», «Арсенал» – с «Кристал Пэлас»
21вчера, 22:54
«Ман Сити» не проходит дальше 1/4 финала в Кубке лиги 4 сезона подряд после победы в финале в 2021-м
20вчера, 22:46
«Сити» проиграл впервые в сезоне – было 11 побед и 3 ничьих
14вчера, 22:18
Ко всем новостям
Последние новости
Дивеев о сборной в крупных турнирах: «Точно вышли бы из группы. Возможно, дошли бы до 1/4. Сейчас команда сильнее, чем при Черчесове» 
3 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Ахли» Фирмино, «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Неймара и Малкома в пятницу
339 минут назад
Кубок Испании. 1-й раунд. «Атлетико» в гостях у «Вика», «Сосьедад» Захаряна против «Хове Эспаньол»
154 минуты назад
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Дженоа», «Рома» сыграет с «Торино», «Лацио» против «Комо»
99сегодня, 06:29
Булыкин о Батракове: «Если ему завтра «Барса» предложит контракт, то надо сразу лететь туда. А так ему нужно заматереть. Важно, чтобы не испортили большими деньгами» 
20сегодня, 06:23
Канчельскис о Головине: «Неплохие шансы на топ-30 «Золотого мяча», если продолжит играть так же, как в прошлом сезоне. Но может помешать не самое хорошее отношение к россиянам» 
21сегодня, 03:36
Постекоглу о 2:1: «Оба гола «Тоттенхэма» были мастерскими, с «Сити» иначе и быть не может – они не дают забить легко» 
2сегодня, 03:21
Артета о 3:0 с «Престоном»: «У «Арсенала» был очень хороший сплав опытных и молодых игроков, некоторые из них дебютировали на профессиональном уровне» 
2сегодня, 01:39
Слот о 3:2 с «Брайтоном»: «Понравилась игра тех, у кого было не так много игровой практики. Мне будет еще труднее выбирать состав «Ливерпуля» 
2сегодня, 01:22
Ван де Вен и Савио травмировались в матче «Тоттенхэма» и «Сити» – хавбека «горожан» унесли на носилках. Вернер хромал, уходя на замену, Аканджи не вышел в старте
4вчера, 22:38