«Краснодар» – футбольная машина с лучшим нападающим РПЛ. Кордоба умеет практически все». Гаранин о «быках» 

Вадим Гаранин назвал «Краснодар» футбольной машиной.

Экс-тренер «Сочи» высказался после победы южан над «Крыльями Советов» (2:1) в Мир РПЛ.

«После игры почувствовал от «Краснодара » мощь. «Быки» очень организованы и сбалансированы. Это футбольная машина, имеющая в составе лучшего нападающего РПЛ .

Как бы я ни хотел назвать Тюкавина лучшим форвардом лиги, но Кордоба — игрок, который умеет практически все», — сказал Гаранин .

После 13 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на 3 очка, «Локомотив» – на 5.