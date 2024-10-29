Радимов о голе Кордобы «Крыльям»: «Один из лучших за всю историю чемпионата России. Даже Мусаев схватился за голову, а Нагучев орал до посинения»
Владислав Радимов назвал шедевром гол Джона Кордобы в игре с «Крыльями Советов» (2:1).
На 42-й минуте форвард «Краснодара» получил мяч на правом фланге атаки и ударом в касание направил его в ворота. Мяч по высокой дуге перелетел Ивана Ломаева и влетел в сетку.
«Гол Кордобы — шедевр! Один из лучших мячей за всю историю чемпионата России. Даже Мусаев схватился за голову, а комментатор Роман Нагучев орал до посинения.
Мечта — иметь такого нападающего в команде. Нужно спросить Мусаева, была ли установка обратить внимание на то, что голкипер «Крыльев» Ломаев часто выходит далеко из ворот», — сказал экс-капитан «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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