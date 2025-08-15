Перес получит 1 евро – он выиграл суд у El Confidencial, слившей записи его высказываний об игроках «Реала». Верховный суд признал решение от 2022 года окончательным

Президент «Реала» окончательно выиграл суд у интернет-газеты El Confidencial.

В 2021 году здание слило в сеть записи разговоров с Флорентино Пересом , где он чересчур резко высказывается об игроках и тренерах клуба. В частности, он называл Криштиану Роналду идиотом, Висенте Дель Боске болваном, Рауля и Икера Касильяса аферистами. Записи были старые, самая поздняя – 2012 года.

Вынесенный в 2022 году судебный приговор обязал El Confidencial выплатить Пересу компенсацию в размере одного евро (символическая сумма, запрошенная президентом «Реала » – Спортс’‘) за нарушение его права на защиту чести и достоинства и обязал издание прекратить публикацию любых аудиоматериалов, которые непосредственно касаются его.

Сегодня стало известно, что Верховный суд оставил в силе решение мадридского суда первой инстанции, признавшего газету и ее редактора Игнасио Кардеро виновными в незаконном посягательстве на честь президента мадридского клуба. Ранее утвержденное Провинциальным судом решение обрело статус окончательного.

Судья также призвал к публикации вынесенного решения в El Confidencial и других изданиях в течение 15 календарных дней, к «эффективному и постоянному прекращению распространения полного или частичного содержания записей», запретив их полное или частичное воспроизведение, а также к компенсации истцу ущерба в 1 евро и покрытию всех судебных издержек, понесенных в ходе разбирательства.