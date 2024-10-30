Александр Мостовой выказался о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 13 туров.

– Как «Краснодару» удается сохранять лидерство?

– Я уже тысячу раз говорил: в прошлом году «Краснодар» шел на первом‑втором местах с Ивичем . Там осталась та же команда, тот же Кордоба, который подтверждает, что он один из лучших форвардов РПЛ , а может, и лучший.

Мусаев пришел в готовую команду с хорошими футболистами. Главное, чтобы у них ничего не произошло, вдруг травмируется кто‑то из футболистов. Одно дело, когда у тебя в нападении Кордоба , другое – когда кто‑то иной, – сказал бывший полузащитник сборной России.