Мостовой о лидерстве «Краснодара»: «Мусаев пришел в готовую команду с хорошими футболистами. Одно дело, когда у тебя в нападении Кордоба, другое – когда кто‑то иной»
Александр Мостовой выказался о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 13 туров.
– Как «Краснодару» удается сохранять лидерство?
– Я уже тысячу раз говорил: в прошлом году «Краснодар» шел на первом‑втором местах с Ивичем. Там осталась та же команда, тот же Кордоба, который подтверждает, что он один из лучших форвардов РПЛ, а может, и лучший.
Мусаев пришел в готовую команду с хорошими футболистами. Главное, чтобы у них ничего не произошло, вдруг травмируется кто‑то из футболистов. Одно дело, когда у тебя в нападении Кордоба, другое – когда кто‑то иной, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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