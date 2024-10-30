Лаутаро стал лучшим бомбардиром-легионером в истории «Интера», забив 134-й гол. До топ-3 в общем зачете – 39 мячей

Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром в истории «Интера» среди иностранцев.

27-летний капитан миланцев забил и отдал результативный пас в матче 10-го тура Серии А против «Эмполи » (3:0).

Гол стал 134-м для форварда сборной Аргентины в составе «Интера ». Лаутаро обошел венгра Иштвана Ньерша, игравшего за «нерадзурри» с 1948 по 1954 годы, и стал лучшим бомбардиром-легионером.

В общем зачете Мартинес занимает 6-е место. Выше находятся Бенито Лоренци (143 гола), Сандро Маццола (162), Роберто Бонинсенья (173), Алессандро Альтобелли (209) и Джузеппе Меацца (255).