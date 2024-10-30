Лаутаро стал лучшим бомбардиром-легионером в истории «Интера», забив 134-й гол. До топ-3 в общем зачете – 39 мячей
Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром в истории «Интера» среди иностранцев.
27-летний капитан миланцев забил и отдал результативный пас в матче 10-го тура Серии А против «Эмполи» (3:0).
Гол стал 134-м для форварда сборной Аргентины в составе «Интера». Лаутаро обошел венгра Иштвана Ньерша, игравшего за «нерадзурри» с 1948 по 1954 годы, и стал лучшим бомбардиром-легионером.
В общем зачете Мартинес занимает 6-е место. Выше находятся Бенито Лоренци (143 гола), Сандро Маццола (162), Роберто Бонинсенья (173), Алессандро Альтобелли (209) и Джузеппе Меацца (255).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер «Интера»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости