У «Интера» 6 побед и 4:4 с «Юве» в 7 последних матчах. Команда Индзаги отстает от «Наполи» на 4 очка

«Интер» продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда тренера Симоне Индзаги на выезде разгромила «Эмполи » (3:0) в 10-м туре Серии А.

В 7 последних матчах, после поражения в дерби от «Милана» (1:2), «Интер» одержал 6 побед и сыграл вничью с «Ювентусом» (4:4), ведя 4:2 до 71-й минуты.

В Серии А «Интер » занимает второе место, на 4 очка отставая от лидирующего «Наполи».

3 ноября «нерадзурри» примут «Венецию», 6-го – «Арсенал», 10-го – «Наполи ».