У «Интера» 6 побед и 4:4 с «Юве» в 7 последних матчах. Команда Индзаги отстает от «Наполи» на 4 очка
«Интер» продлил серию без поражений до 7 матчей.
Команда тренера Симоне Индзаги на выезде разгромила «Эмполи» (3:0) в 10-м туре Серии А.
В 7 последних матчах, после поражения в дерби от «Милана» (1:2), «Интер» одержал 6 побед и сыграл вничью с «Ювентусом» (4:4), ведя 4:2 до 71-й минуты.
В Серии А «Интер» занимает второе место, на 4 очка отставая от лидирующего «Наполи».
3 ноября «нерадзурри» примут «Венецию», 6-го – «Арсенал», 10-го – «Наполи».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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