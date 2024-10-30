Владимир Пономарев: «Карпин – посредственный тренер. У него нет авторитета, не зря тренирует только «Ростов», да и там ни черта не получается»

Владимир Пономарев назвал Валерия Карпина «посредственным тренером».

«Ростов » Карпина валится и ничего из себя не представляет. Я очень разочарован в нем и как в тренере сборной России. Ему надо заниматься своей командой и не лезть в сборную.

Карпин – несильный тренер, посредственный. У него абсолютно нет авторитета среди болельщиков, специалистов. Любого спросите, он отзовется отрицательно.

Не зря Карпин тренирует только «Ростов», а не топ-клуб российский. Да у него и с «Ростовом» этим ни черта не получается!

Ему надо сделать перерыв в карьере, переосмыслить себя, чтобы потом работать по-другому. Не получается у него. В «Спартаке » же у него так же было. Много к Карпину вопросов», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.