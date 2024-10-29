«Карпин проделал уникальную работу. Год назад команды не знали, что делать с «Ростовом». Григорян о тренере

Александр Григорян считает, что Валерий Карпин проделал уникальную работу в «Ростове».

«Кризис в «Ростове » пустяшный и абсолютно управляемый. Работа, проделанная Карпиным, она уникальна. Год назад команды не знали, что делать с «Ростовом».

Для того чтобы не было таких грубых ошибок у игроков, от Карпина нужны точные указания», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

После 13 туров «Ростов» занимает в РПЛ 9-е место.