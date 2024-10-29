«Карпин проделал уникальную работу. Год назад команды не знали, что делать с «Ростовом». Григорян о тренере
Александр Григорян считает, что Валерий Карпин проделал уникальную работу в «Ростове».
«Кризис в «Ростове» пустяшный и абсолютно управляемый. Работа, проделанная Карпиным, она уникальна. Год назад команды не знали, что делать с «Ростовом».
Для того чтобы не было таких грубых ошибок у игроков, от Карпина нужны точные указания», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.
После 13 туров «Ростов» занимает в РПЛ 9-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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