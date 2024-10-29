Лунев о словах Черданцева о сборной Карпина – «самая слабая за много лет»: «Он не совсем разбирается в футболе, если так считает. Его просто задели слова о комментаторах»

Андрей Лунев прокомментировал слова Георгия Черданцева о слабой игре сборной.

Ранее комментатор, отвечая на претензии главного тренера национальной команды Валерия Карпина, заявил , что сборная под его руководством «самая слабая за последние много-много лет».

«Не согласен с тем, что это была худшая команда. Надо понимать, что тогда была перестройка: новый тренер, другие требования и новые идеи. То есть нужно было время на адаптацию.

Поскольку у национальной команды нет сборов как таковых, то за короткое время тяжело реализовать все свои идеи. Учитывая еще и тот факт, что все футболисты играют в разных клубах, и везде своя интенсивность.

При этом не стоит забывать, что в отборе на чемпионат мира в Катаре у нас была нормальная ситуация по очкам: мы вышли со второго места и еще должны были провести матч.

Поэтому не совсем понятно, о чем говорит Черданцев . Но если он разбирается в футболе, то говорил бы об этом немного иначе.

Это высказывание может быть связано с тем, что его просто задели слова Карпина о комментаторах или у них там какой-то междусобойчик.

Если он правда так считает, то, наверное, в футболе он не совсем разбирается, как сказал Карпин », – сказал вратарь «Динамо » Андрей Лунев .

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»