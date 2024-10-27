Александр Мостовой: «У «Ростова» нет побед, но никто не говорит про отставку Карпина. Не знаю, почему все молчат»

Александр Мостовой высказался о «Ростове» и Валерии Карпине.

Ранее «Ростов» в 13-м туре Мир РПЛ уступил «Ахмату» (2:3). В последних пяти матчах у команды Карпина нет побед.

«Я не хочу ничего говорить о «Ростове », понимаете? У команды кризис, они уже долгое время не могут выиграть, но мы не слышим, чтобы кто-то говорил об отставке Карпина . Не знаю, почему все молчат», – сказал экс-футболист сборной России Александр Мостовой.