Александр Мостовой: «У «Ростова» нет побед, но никто не говорит про отставку Карпина. Не знаю, почему все молчат»
Александр Мостовой высказался о «Ростове» и Валерии Карпине.
Ранее «Ростов» в 13-м туре Мир РПЛ уступил «Ахмату» (2:3). В последних пяти матчах у команды Карпина нет побед.
«Я не хочу ничего говорить о «Ростове», понимаете? У команды кризис, они уже долгое время не могут выиграть, но мы не слышим, чтобы кто-то говорил об отставке Карпина. Не знаю, почему все молчат», – сказал экс-футболист сборной России Александр Мостовой.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости