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Ван Нистелрой может покинуть «МЮ» после назначения нового тренера

Руд ван Нистелрой может покинуть «МЮ» после назначения нового тренера.

По данным The Telegraph, 48-летний специалист, вероятно, не останется в клубе. Отмечается, что сам ван Нистелрой никогда не рассматривал себя в качестве возможного преемника уволенного на днях Эрика тен Хага

Ранее стало известно, что он будет исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в игре Кубка лиги против «Лестера».

Новым главным тренером английского клуба, вероятно, станет португалец Рубен Аморим из «Спортинга». Он может приступить к работе уже с матча против «Челси» в воскресенье. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoРубен Аморим
logoЭрик тен Хаг
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