Ван Нистелрой может покинуть «МЮ» после назначения нового тренера
Руд ван Нистелрой может покинуть «МЮ» после назначения нового тренера.
По данным The Telegraph, 48-летний специалист, вероятно, не останется в клубе. Отмечается, что сам ван Нистелрой никогда не рассматривал себя в качестве возможного преемника уволенного на днях Эрика тен Хага.
Ранее стало известно, что он будет исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в игре Кубка лиги против «Лестера».
Новым главным тренером английского клуба, вероятно, станет португалец Рубен Аморим из «Спортинга». Он может приступить к работе уже с матча против «Челси» в воскресенье.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Telegraph
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