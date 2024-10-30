Руд ван Нистелрой может покинуть «МЮ» после назначения нового тренера.

По данным The Telegraph, 48-летний специалист, вероятно, не останется в клубе. Отмечается, что сам ван Нистелрой никогда не рассматривал себя в качестве возможного преемника уволенного на днях Эрика тен Хага .

Ранее стало известно, что он будет исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед » в игре Кубка лиги против «Лестера».

Новым главным тренером английского клуба, вероятно, станет португалец Рубен Аморим из «Спортинга». Он может приступить к работе уже с матча против «Челси» в воскресенье.