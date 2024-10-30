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Николич перед «Спартаком»: «Играл бы дерби каждый день, если бы это было возможно. Я живу ради таких игр»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем дерби со «Спартаком».

Команды встретятся в 14-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 2 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени. 

– Слава Богу, у меня уже были дерби в каждой стране, где я работал. Я знаю, что это такое. Получаю очень большое удовольствие, живу ради таких игр. Я бы играл дерби каждый день, если бы это было возможно. Сейчас есть возможность сыграть в таком матче. Надо отдавать все силы и и правильно подготовиться.

– Какой футбол хотите увидеть от своей команды?

– Результативный. В последних 12 официальных играх пропустили 3 гола. Каждую четвертую игру пропускаем по одному. Меня это устраивает. Я доволен. Подписался бы на всю жизнь на такую статистику в обороне. В атаке надо быть более острыми, использовать моменты, – сказал Николич

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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