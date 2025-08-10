  • Спортс
  • «Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
19

В «Реале» используют искусственный интеллект, чтобы предотвращать травмы игроков.

Этим летом мадридский клуб принял в штат сооснователей стартапа ThermoHuman Хавьера Арнаиса и Исмаэля Фернандеса. Они ответственны за внедрение технологии, которая должна помочь предотвратить травмы у футболистов.

Она работает следующим образом: игроки проходят перед специальной камерой, после чего программное обеспечение с искусственным интеллектом анализирует полученные изображения, обнаруживая возможную асимметрию (разницу в теплоте) между двумя участками тела. Такой метод, использующий большое количество поступающих с течением времени данных, помогает выявить риск повреждений.

«Это будет одним из многих показателей. Здесь у нас есть доступ к чему угодно, уже были [другие] высокоэффективные технологии. Если бы это действительно было чудо, все лучшие клубы использовали бы его», – сказал один из постоянных сотрудников «Реала».

Он добавил, что благодаря Арнаису и Фернандесу персонал сэкономит время: «Когда дело касается данных, их количество ничего не стоит, если нет навыков или возможности правильно их интерпретировать».

«Не заблуждайтесь, это не диагностический инструмент, но он дает хорошие показания. Вы сможете оценить, перегружен ли какой-то участок [тела], есть ли дисбаланс в том или ином месте, в то время как наша цель – всегда соблюдать симметрию.

И большим плюсом является то, что ранее мы вводили наши данные вручную. Они [ThermoHuman] предлагают сопутствующее программное обеспечение, которое позволяет мгновенно обрабатывать все данные, сравнивать их и выдавать рекомендации благодаря искусственному интеллекту», – отметил персональный тренер Юри Аннеккиарико, который работает с Калиду Кулибали и знаком с термографическими приборами. 

Компания ThermoHuman была основана в 2015 году и с тех пор сотрудничала с такими клубами, как «Байер», «Астон Вилла» и «Ницца». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
