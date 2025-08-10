«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)

«Милан» начал переговоры с посредниками о трансфере Расмуса Хейлунда.

«Россонери» готовы арендовать форварда «Манчестер Юнайтед » на один год за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн и покрыть всю его зарплату в предстоящем сезоне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

При этом сам Хейлунд еще не дал согласия на переход в «Милан » и по-прежнему настаивает на том, чтобы остаться в «МЮ».

В прошлом сезоне нападающий провел 52 матча за манкунианцев во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 4 результативные передачи.