«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
«Милан» начал переговоры с посредниками о трансфере Расмуса Хейлунда.
«Россонери» готовы арендовать форварда «Манчестер Юнайтед» на один год за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн и покрыть всю его зарплату в предстоящем сезоне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
При этом сам Хейлунд еще не дал согласия на переход в «Милан» и по-прежнему настаивает на том, чтобы остаться в «МЮ».
В прошлом сезоне нападающий провел 52 матча за манкунианцев во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 4 результативные передачи.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
