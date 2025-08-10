«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
«Аль-Наср» объявил о переходе защитника Иньиго Мартинеса свободным агентом.
Саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, подписал с 34-летним испанцем контракт до 2026 года.
Ранее Иньиго провел два сезона в «Барселоне». Также он известен по выступлениям за «Атлетик» и «Сосьедад».
Фото: x.com/AlNassrFC
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Аль-Насра»
