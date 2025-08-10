Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»

Владимир Пономарев считает высокими шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ.

После 4 матчей армейцы с 8 очками занимают в таблице 3-е место.

«ЦСКА сейчас играет очень хорошо. Если они продолжат в том же духе, то завоюют чемпионское звание. С такой игрой они обязаны быть вверху таблицы.

Уверен, они не отступят, словно акулы почувствовали кровь. Победы только за счет движения вперед — и это правильный подход армейцев», — сказал бывший защитник ЦСКА .