  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА получил почти все деньги за Рошу от «Аль-Джазиры»: «Осталась небольшая часть, в течение суток-двух вопрос будет улажен»
11

ЦСКА получил почти все деньги за Рошу от «Аль-Джазиры»: «Осталась небольшая часть, в течение суток-двух вопрос будет улажен»

Директор ЦСКА по коммуникациям рассказал о получении денег за трансфер Виллиана Роши.

Сообщалось, что армейцы продали 30-летнего защитника «Аль-Джазире» за 5 млн евро.

«Практически все деньги за Рошу уже поступили на счет ЦСКА. Осталась небольшая часть, которая изначально не дошла в рамках ошибочной погрешности в связи с меняющимся курсом. 

Буквально в течение суток-двух эти вопросы будут улажены, и тогда Виллиан официально станет игроком другой команды», — сказал Кирилл Брейдо.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27655 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВиллиан Роша
logoЦСКА
logoвысшая лига ОАЭ
Кирилл Брейдо
logoАль-Джазира
logoпремьер-лига Россия
деньги
трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трансфер Роши в «Аль-Джазиру» завершат в ближайшие дни. Защитник – в расположении команды
58 августа, 18:15
«ЦСКА — единственный клуб в России, умеющий зарабатывать на трансферах. Файзуллаев, Келвен погоды не делали – их продали». Орещук об армейцах
438 августа, 01:58
ЦСКА о Роше: «Виллиан уведомил о решении воспользоваться опцией в контракте и принять выгодное предложение. Будем отталкиваться от поступления средств на счет, а не просто письменного уведомления»
64 августа, 19:51
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
1524 минуты назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
1929 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
3631 минуту назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
19сегодня, 10:01
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
49сегодня, 09:52
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
31сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
26сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Зампред Госдумы Жуков о потолке зарплат в РПЛ: «Есть разумные предпосылки, он применяется во многих странах. Это еще больше обострит борьбу в чемпионате»
через 0
«Локомотив» бесплатно отпустит Марадишвили в «Акрон» и может получить 20% от суммы перепродажи хавбека (Иван Карпов)
311 минут назад
Россия и Иордания могут провести матч в Саранске (Metaratings)
116 минут назад
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
22 минуты назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
127 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
643 минуты назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1252 минуты назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
4сегодня, 09:59
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
9сегодня, 09:46
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
6сегодня, 09:39