ЦСКА получил почти все деньги за Рошу от «Аль-Джазиры»: «Осталась небольшая часть, в течение суток-двух вопрос будет улажен»

Директор ЦСКА по коммуникациям рассказал о получении денег за трансфер Виллиана Роши.

Сообщалось , что армейцы продали 30-летнего защитника «Аль-Джазире» за 5 млн евро.

«Практически все деньги за Рошу уже поступили на счет ЦСКА . Осталась небольшая часть, которая изначально не дошла в рамках ошибочной погрешности в связи с меняющимся курсом.

Буквально в течение суток-двух эти вопросы будут улажены, и тогда Виллиан официально станет игроком другой команды», — сказал Кирилл Брейдо .