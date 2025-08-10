ЦСКА получил почти все деньги за Рошу от «Аль-Джазиры»: «Осталась небольшая часть, в течение суток-двух вопрос будет улажен»
Директор ЦСКА по коммуникациям рассказал о получении денег за трансфер Виллиана Роши.
Сообщалось, что армейцы продали 30-летнего защитника «Аль-Джазире» за 5 млн евро.
«Практически все деньги за Рошу уже поступили на счет ЦСКА. Осталась небольшая часть, которая изначально не дошла в рамках ошибочной погрешности в связи с меняющимся курсом.
Буквально в течение суток-двух эти вопросы будут улажены, и тогда Виллиан официально станет игроком другой команды», — сказал Кирилл Брейдо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
