Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»

Хавьер Маскерано заявил, что Лионель Месси не поедет на матч МЛС с «Орландо Сити».

На днях форвард «Интер Майами» пропустил игру 3-го тура Кубка лиг с «Пумас» (3:1) из-за незначительного повреждения мышцы бедра.

«Нет, Лео завтра не сыграет. Он в порядке, но было бы безумием рисковать и везти его в Орландо , учитывая, что впереди еще много матчей.

Но мы настроены оптимистично: вскоре он вернется в строй», – сказал тренер «Интер Майами ».