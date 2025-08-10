Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»

Деян Станкович считает, что «Спартак» уступил «Локомотиву» в желании победить.

В субботу красно-белые проиграли железнодорожникам (2:4) в 4-м туре РПЛ .

— Поздравляю «Локомотив » с победой. Победила команда, которая, наверное, больше этого хотела. Мы пропустили голы, которых можно было, на мой взгляд, избежать. Мы контролировали игру, но не хватило конкретики. Ни в коем случае не умаляю заслуг соперника, который одержал победу.

— От матча к матчу у вас меняется расстановка.

— Мы все профессионалы, играем в футбол. Нельзя говорить, что мы меняем спорт. На мой взгляд, не было никаких проблем в этом отношении.

Если бы кто‑то сказал, что такая игра закончится со счетом 2:4, то я бы не поверил. Не сказал бы, что трудности связаны с выбранной схемой.

— Маркиньос и Мартинс были заменены рано. В чем причина такого решения?

— Что касается Маркиньоса, то он только восстановился после травмы. Он не был изначально готов провести полную игру. Тем не менее, посовещавшись, мы приняли такое решение. Маркиньос проявил характер.

Что касается Мартинса, то он потратил много сил. Мы уступали в счете, и я хотел выпустить двух форвардов. Это была тактическая замена, — сказал тренер «Спартака ».