Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»

Александр Соболев оценил поражение «Зенита» от «Ахмата» (0:1) в 4-м туре РПЛ.

— Проиграли, больше ничего не могу сказать. Наверное, не хватило хорошего завершения.

— Ожидали такой игры от «Ахмата»?

— После гола они играли от обороны. Естественно, что начали удерживать счет, — сказал нападающий «Зенита ».