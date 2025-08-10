Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
Александр Соболев оценил поражение «Зенита» от «Ахмата» (0:1) в 4-м туре РПЛ.
— Проиграли, больше ничего не могу сказать. Наверное, не хватило хорошего завершения.
— Ожидали такой игры от «Ахмата»?
— После гола они играли от обороны. Естественно, что начали удерживать счет, — сказал нападающий «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
