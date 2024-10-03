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  • Миралем Пьянич: «ЦСКА ждет прекрасный сезон. «Зенит» много инвестирует, но у меня нет сомнений, что мы составим конкуренцию любому клубу»
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Миралем Пьянич: «ЦСКА ждет прекрасный сезон. «Зенит» много инвестирует, но у меня нет сомнений, что мы составим конкуренцию любому клубу»

Миралем Пьянич поделился ожиданиями от сезона в ЦСКА.

Боснийский полузащитник дебютировал за армейцев в игре против «Пари НН» в Фонбет Кубке России (2:0).

«Хочу сказать, что рад победе в матче Кубка. Это была моя первая игра за команду. Доволен, что все получилось. Сейчас я адаптируюсь в клубе, изучаю партнеров. Чувствую себя хорошо физически. Рад быть здесь. В чемпионате России много молодых и физически подготовленных игроков. Жду, что турнир будет непростым. Это очень сложная лига. Я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным клубу и команде.

Был в России до этого пару раз на Лиге чемпионов. Это были непростые матчи. ЦСКА – большой клуб с опытом выступлений в Европе. Я пришел в сильный клуб, о котором в Европе знают. Постараюсь адаптироваться как можно скорее.

Николич в прошлом сезоне тоже был в ОАЭ, в той же лиге, что и я. Перед моим переходом в ЦСКА я у него интересовался этой командой. Постараюсь поделиться с моими одноклубниками моим опытом выступлений за крупные клубы. Буду подсказывать молодым советами и помогать им.

Уровень ЦСКА очень высок. Уверен, что нас ждет прекрасный сезон. «Зенит», как мы знаем, большой клуб, они много инвестируют, есть разница с другими командами, но у меня нет сомнений, что ЦСКА составит конкуренцию любому клубу в РПЛ, будь то «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» или «Динамо», – сказал Пьянич.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМиралем Пьянич
logoКраснодар
logoМарко Николич
logoМатч ТВ
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