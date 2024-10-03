Владимир Пономарев: «ЦСКА будет выше «Спартака» и «Динамо» по итогам сезона. А с «Локо» и «Зенитом» бороться трудно»
– Последние матчи ЦСКА мне нравятся. Система и схема Николича мне тоже нравятся.
В предыдущей игре я посмотрел на Пьянича – грамотный парень, что и говорить. Он вышел на минут 10, но было видно, как он великолепно отдает передачи, держится на футбольном поле. У него есть качества, которых у многих наших нет. Он хорошо впишется в коллектив.
– ЦСКА займет пятое-шестое место по итогам сезона?
– Глупости! Те, кто предрекают армейцам низкое место, не разбираются в футболе! Сейчас вообще мало кто разбирается. Только зарплаты обсуждают, а о самом футболе не говорят абсолютно.
Команда все выправит и смело будет бороться за призовое место. ЦСКА по итогам сезона будет выше «Спартака» и «Динамо». А с «Локомотивом» и «Зенитом» бороться будет трудно, – заявил бывший игрок армейцев Пономарев.
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