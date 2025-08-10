  • Спортс
  Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»

Лечи Садулаев отметил роль Станислава Черчесова в победе «Ахмата» над «Зенитом».

В субботу грозненцы одолели дома петербургский клуб (1:0) в 4-м туре РПЛ.

— В моменте с голом была свободная зона — я туда побежал. Не знаю, я забил или защитник «Зенита». Прыгнул — залетело. Без понятия, коснулся ли я мяча.

— Что успел изменить Черчесов за эти три дня?

— Мы все знаем, что Саламович — сильный тренер. Мотивировал нас, добавил характера. Мы бились до конца и победили. Нам без разницы, с кем играть. Главное — это не владение мячом, а счет на табло. «Зенит» — хорошая команда, но мы знали, что победим.

— О чем говорили в перерыве?

— Ничего не меняли. Говорили, что надо биться друг за друга до конца. Моменты у нас еще были, но, к сожалению, не получилось ими воспользоваться. Самое главное — победа, — сказал полузащитник «Ахмата».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
