Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
Лечи Садулаев отметил роль Станислава Черчесова в победе «Ахмата» над «Зенитом».
В субботу грозненцы одолели дома петербургский клуб (1:0) в 4-м туре РПЛ.
— В моменте с голом была свободная зона — я туда побежал. Не знаю, я забил или защитник «Зенита». Прыгнул — залетело. Без понятия, коснулся ли я мяча.
— Что успел изменить Черчесов за эти три дня?
— Мы все знаем, что Саламович — сильный тренер. Мотивировал нас, добавил характера. Мы бились до конца и победили. Нам без разницы, с кем играть. Главное — это не владение мячом, а счет на табло. «Зенит» — хорошая команда, но мы знали, что победим.
— О чем говорили в перерыве?
— Ничего не меняли. Говорили, что надо биться друг за друга до конца. Моменты у нас еще были, но, к сожалению, не получилось ими воспользоваться. Самое главное — победа, — сказал полузащитник «Ахмата».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
