Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»

Наиль Умяров признал, что «Спартак» находится в кризисе.

У красно-белых два поражения, ничья и победа в первых 4 турах РПЛ.

«В последних трех встречах в РПЛ у команды нет ни одной победы – для «Спартака» это кризис. Нужно всем вместе собраться и выбираться как можно скорее», — сказал полузащитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
