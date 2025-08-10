Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
Наиль Умяров признал, что «Спартак» находится в кризисе.
У красно-белых два поражения, ничья и победа в первых 4 турах РПЛ.
«В последних трех встречах в РПЛ у команды нет ни одной победы – для «Спартака» это кризис. Нужно всем вместе собраться и выбираться как можно скорее», — сказал полузащитник «Спартака».
«Вам должно быть стыдно за ложь». Станкович объясняет, что не так
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27647 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
