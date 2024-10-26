Николич в курсе, что за победу над «Спартаком» все прощают: «Узнал в первый день, как пришел в ЦСКА. У игроков будет другой настрой, лучше, чем сегодня»

Марко Николич предвкушает встречу со «Спартаком» в 14-м туре Мир РПЛ.

– Следующая игра – дерби. Что скажете?

– У меня было дерби в разных странах. Будет время подготовиться, у футболистов будет другой настрой. Будет лучше, чем сегодня. Очень рад этой игре. Будем работать.

– Вы знаете, что команде прощается все, если победить «Спартак»?

– Знаю. Узнал в первый день, как пришел в клуб, – сказал главный тренер ЦСКА .