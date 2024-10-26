Николич в курсе, что за победу над «Спартаком» все прощают: «Узнал в первый день, как пришел в ЦСКА. У игроков будет другой настрой, лучше, чем сегодня»
Марко Николич предвкушает встречу со «Спартаком» в 14-м туре Мир РПЛ.
– Следующая игра – дерби. Что скажете?
– У меня было дерби в разных странах. Будет время подготовиться, у футболистов будет другой настрой. Будет лучше, чем сегодня. Очень рад этой игре. Будем работать.
– Вы знаете, что команде прощается все, если победить «Спартак»?
– Знаю. Узнал в первый день, как пришел в клуб, – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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