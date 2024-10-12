Ринат Билялетдинов: «Николич пока ничуть не лучше Федотова – это заметно и по месту ЦСКА в таблице. Станкович – харизматичный тренер, но в игре «Спартака» видны и ошибки, стабильности нет»

Ринат Билялетдинов поделился мнением о Деяне Станковиче и Марко Николиче.

«У меня много ожиданий от Станковича. Чувствуется, что это харизматичный тренер, видны и тренерские наработки в игре «Спартака ». Но при этом заметны и ошибки, которые я связываю с тем, что Станкович еще не до конца знает нашу лигу.

Стабильности у «Спартака» пока нет. Команда при Станковиче показывает себя как и при других предыдущих тренерах: сначала взлет, затем привыкание, а следом падение.

То же самое и у Николича в ЦСКА. Сколько было дифирамбов этому тренеру, ожиданий, говорили, что вот-вот ЦСКА прорвет при этом тренере. Но Николич пока ничуть не лучше Федотова по игре. Это заметно и по месту ЦСКА в турнирной таблице.

Может, конечно, армейцы пока накапливают свой потенциал при Николиче и скоро выстрелят, посмотрим», – сказал экс-тренер «Рубина».