Ринат Билялетдинов: «Николич пока ничуть не лучше Федотова – это заметно и по месту ЦСКА в таблице. Станкович – харизматичный тренер, но в игре «Спартака» видны и ошибки, стабильности нет»
«У меня много ожиданий от Станковича. Чувствуется, что это харизматичный тренер, видны и тренерские наработки в игре «Спартака». Но при этом заметны и ошибки, которые я связываю с тем, что Станкович еще не до конца знает нашу лигу.
Стабильности у «Спартака» пока нет. Команда при Станковиче показывает себя как и при других предыдущих тренерах: сначала взлет, затем привыкание, а следом падение.
То же самое и у Николича в ЦСКА. Сколько было дифирамбов этому тренеру, ожиданий, говорили, что вот-вот ЦСКА прорвет при этом тренере. Но Николич пока ничуть не лучше Федотова по игре. Это заметно и по месту ЦСКА в турнирной таблице.
Может, конечно, армейцы пока накапливают свой потенциал при Николиче и скоро выстрелят, посмотрим», – сказал экс-тренер «Рубина».
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