Матч «Валенсии» и «Реала» могут перенести из-за наводнения
Матч «Валенсии» и «Реала» может быть перенесен.
На востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате чего многие районы оказались затоплены. В данный момент известно о гибели 62 человек.
По информации As, «Валенсия» рассматривает возможность проведения игры с «Реалом», которая запланирована на 2 ноября, в другой день. Ранее стало известно о переносе матча команды в Кубке Испании.
Клуб еще не подавал просьбу о переносе матча Ла Лиги. Утверждается, что «Реал» будет согласен с любым решением в данной ситуации.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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