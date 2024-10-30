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Матч «Валенсии» и «Реала» могут перенести из-за наводнения

Матч «Валенсии» и «Реала» может быть перенесен.

На востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате чего многие районы оказались затоплены. В данный момент известно о гибели 62 человек.

По информации As, «Валенсия» рассматривает возможность проведения игры с «Реалом», которая запланирована на 2 ноября, в другой день. Ранее стало известно о переносе матча команды в Кубке Испании.

Клуб еще не подавал просьбу о переносе матча Ла Лиги. Утверждается, что «Реал» будет согласен с любым решением в данной ситуации.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoРеал Мадрид
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logoЛа Лига
происшествия
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