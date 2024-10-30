Матчи «Валенсии» и «Леванте» в Кубке Испании перенесены из-за наводнения, в результате которого погибло более 50 человек

Два матча Кубка Испании перенесены из-за стихийного бедствия.

На востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате чего многие районы оказались затоплены. В данный момент известно о гибели 51 человека.

В связи с этим было принято решение перенести матчи «Парла Эскуэла» – «Валенсия » и «Понтеведра » – «Леванте ». Команды должны были сыграть в Кубке Испании сегодня.

Новая дата проведения встреч станет известна позднее.