Матчи «Валенсии» и «Леванте» в Кубке Испании перенесены из-за наводнения, в результате которого погибло более 50 человек
Два матча Кубка Испании перенесены из-за стихийного бедствия.
На востоке и юге Испании прошли сильные дожди, в результате чего многие районы оказались затоплены. В данный момент известно о гибели 51 человека.
В связи с этим было принято решение перенести матчи «Парла Эскуэла» – «Валенсия» и «Понтеведра» – «Леванте». Команды должны были сыграть в Кубке Испании сегодня.
Новая дата проведения встреч станет известна позднее.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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