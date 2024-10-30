«Смотреть «Арсенал» – это как смотреть Netflix. Всегда приходится ждать следующего сезона». Эвра о «канонирах»
Патрис Эвра сравнил выступления «Арсенала» с сериалами на Netflix.
Команда Микеля Артета занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков после 9 туров.
«Знаете, смотреть «Арсенал» – это как смотреть Netflix. Всегда приходится ждать следующего сезона, и поверьте мне, каждый сезон будет одинаковым.
Так что даже не начинайте [сравнивать «Арсенал» с «Манчестер Юнайтед»]. Конечно, «Юнайтед» сейчас – это катастрофа, но, пожалуйста, не говорите об «Арсенале», – сказал бывший защитник манкунианцев на ютуб-канале Рио Фердинанда.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportskeeda
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