Соперничество Венгера и Фергюсона – главный конфликт в футболе по версии FourFourTwo. Зидан и Матерацци – на 2-м месте, Лопес и Икарди – 3-и, Кин и Виейра – 7-е
Издание FourFourTwo составило рейтинг самых громких конфликтов в мировом футболе.
В список включены 50 конфликтных ситуаций между футболистами и тренерами.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон – из-за конкуренции «Арсенала и «Манчестер Юнайтед» и колкостей в прессе;
2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци – из-за оскорбления в финале ЧМ-2006;
3. Макси Лопес и Мауро Икарди – из-за ухода Ванды Нары к последнему;
4. Рой Кин и Мик Маккарти – из-за критики игрока в адрес тренера во время ЧМ-2002;
5. Николя Анелька и Раймон Доменек – из-за критики игрока в адрес тренера во время ЧМ-2010;
6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг – из-за взаимной критики;
7. Рой Кин и Патрик Виейра – из-за соперничества в центре поля;
8. Фанаты «Ньюкасла» и Майк Эшли – из-за неэффективного управления клубом;
9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью – из-за пикировок в СМИ во времена работы португальца в «Челси»;
10. Карим Бензема и Дидье Дешам – из-за невызова нападающего в сборную Франции вследствие дела о шантаже Матье Вальбуэна.
Отметим, что конфликт между Луисом Суаресом и Патрисом Эвра из-за предположительного расистского оскорбления занял 13-е место, разногласия между Златаном Ибрагимовичем и Пепом Гвардиолой в «Барселоне» – 14-е, а ссора Уэйна Бриджа и Джона Терри – 19-е.
Макси Лопес спустя годы наверняка счастлив, что Ванда от него ушла
Какой-то ОЧЕНЬ странный список. И хотя бы уж вне рейтинга его делали, а то Икарди и Лопес на третьем месте непонятно что делают вообще.