Соперничество Венгера и Фергюсона – главный конфликт в футболе по версии FourFourTwo. Зидан и Матерацци – на 2-м месте, Лопес и Икарди – 3-и, Кин и Виейра – 7-е

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Издание FourFourTwo составило рейтинг самых громких конфликтов в мировом футболе.

В список включены 50 конфликтных ситуаций между футболистами и тренерами.

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон – из-за конкуренции «Арсенала и «Манчестер Юнайтед» и колкостей в прессе;

2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци – из-за оскорбления в финале ЧМ-2006;

3. Макси Лопес и Мауро Икарди – из-за ухода Ванды Нары к последнему;

4. Рой Кин и Мик Маккарти – из-за критики игрока в адрес тренера во время ЧМ-2002;

5. Николя Анелька и Раймон Доменек – из-за критики игрока в адрес тренера во время ЧМ-2010;

6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг – из-за взаимной критики;

7. Рой Кин и Патрик Виейра – из-за соперничества в центре поля;

8. Фанаты «Ньюкасла» и Майк Эшли – из-за неэффективного управления клубом;

9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью – из-за пикировок в СМИ во времена работы португальца в «Челси»;

10. Карим Бензема и Дидье Дешам – из-за невызова нападающего в сборную Франции вследствие дела о шантаже Матье Вальбуэна.

Отметим, что конфликт между Луисом Суаресом и Патрисом Эвра из-за предположительного расистского оскорбления занял 13-е место, разногласия между Златаном Ибрагимовичем и Пепом Гвардиолой в «Барселоне» – 14-е, а ссора Уэйна Бриджа и Джона Терри – 19-е. 

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45 комментариев

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Бальзам Биттнера
Лопес Икарди? 😳
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GeroyamSala
Баллотели и футбол
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vel
Гвардиола - Моуриньо?!?!?
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dmon82
чёт не припомню конфликт Матеуса с Еффенбергом. с Клинсманном слышал.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Манся vs Здравый смысл
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The Don Killuminati
Сунесс и Погба)))
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Vladlen Mironov
3. Макси Лопес и Мауро Икарди – из-за ухода Ванды Нары к последнему;
Макси Лопес спустя годы наверняка счастлив, что Ванда от него ушла
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Великий Алонсо
Ригоберка и вся адекватная аудитория спортса
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GeroyamSala
Ответ А.В.Бубнов
А как же жерольт и газон?
Терри и Лужники еще
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Vladlen Mironov
Где Долж и Ригоберка?
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GeroyamSala
Венгер то хулиган 😂
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titov-and-trubach
Фердинанд и Терри, Гвардиола и Моуриньо? Кстати, раз тут все вперемешку: Моуриньо и Ева Карнейро? Игуаин и Наполи? Фигу и Барселона? Глейзеры и болельщики МанЮнайтед?
Какой-то ОЧЕНЬ странный список. И хотя бы уж вне рейтинга его делали, а то Икарди и Лопес на третьем месте непонятно что делают вообще.
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Красная стрела
Ответ rextar
Жозе vs Пеп?
Да тут липа. Или возьмите там Ибрагимович и Гвардиола… а с Мауром так вообще…весь рейтинг можно забить. Конфликты прошлого вообще почти не освещены. Можно подумать, что до 21 века их почти не было.😁
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bogdan21101987@icloud.com
А где Шинник и Минай ?
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А.В.Бубнов
А как же жерольт и газон?
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Барсик Юрана
Ответ otchim kaloeda
Ты брат Великого Алонсо,только с другой стороны?
Не брат он мне, а
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А.В. Бубнов
Ответ Lindeman
У Тоттенхэма конфликт с трофеями
И Тоттенхема с Кеном
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Bestman
Ответ Красный чай
Лопес и Икарди? Это скорее противостояние для мира желтых газет, а не для футбольного.
Скорее всего, тут имеется ввиду настоящие конфликты в футболе, а не противостояния. Иначе, как объяснить отсутствие величайшего противостояния в истории футбола Месси и Роналду
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Андрей Хенто
Венгер два раза в топ-10, да его баталии с сэром Фергюсоном и Моуриньо были весьма эпичны. Жозе тоже должен быть два раза в топ-10, его противостояние с Пепом было, как минимум не хуже.
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А.В. Бубнов
Ответ Aleksey Yashin
Наш топ-3: 1. Дзюба и Карпин 2. Дзюба и Эмери 3. Дзюба и фанаты
4. Дзюба и рука
0
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Dimashay
Ответ Dexter Dallas
А как же мостовой и весь несправедливым росс футбол. Который до сих пор не понял гений царя?
Мостовой vs лицензия(бумажка)
+18
0
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А.В. Бубнов
Ответ Отец Абду
а где конфликт игрока Аль Насра с Аллегри, Сарри, Пирло, Сульшер, Рангник, Тен Хагом и тд?)))
Это отдельно составленный рейтинг.
0
-3
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Паша
Мостовой и лицензия
0
-1
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А.В. Бубнов
Ответ Topordo
А где Кантона и прыжок в болельщика?
Этот прыжок в вечности)
0
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GiGgS11
Взяли абсолютно разного рода конфликты, и поместили в одну кучу 🤦
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