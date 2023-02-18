Соперничество Венгера и Фергюсона – главный конфликт в футболе по версии FourFourTwo. Зидан и Матерацци – на 2-м месте, Лопес и Икарди – 3-и, Кин и Виейра – 7-е

Издание FourFourTwo составило рейтинг самых громких конфликтов в мировом футболе.

В список включены 50 конфликтных ситуаций между футболистами и тренерами.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Арсен Венгер и – из-за конкуренции « и « » и колкостей в прессе;

2. и Марко Матерацци – из-за оскорбления в финале ЧМ-2006;

3. Макси Лопес и – из-за ухода Ванды Нары к последнему;

4. Рой Кин и Мик Маккарти – из-за критики игрока в адрес тренера во время ЧМ-2002;

5. Николя Анелька и Раймон Доменек – из-за критики игрока в адрес тренера во время ЧМ-2010;

6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг – из-за взаимной критики;

7. Рой Кин и Патрик Виейра – из-за соперничества в центре поля;

8. Фанаты «Ньюкасла» и Майк Эшли – из-за неэффективного управления клубом;

9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью – из-за пикировок в СМИ во времена работы португальца в «Челси»;

10. Карим Бензема и Дидье Дешам – из-за невызова нападающего в сборную Франции вследствие дела о шантаже Матье Вальбуэна.

Отметим, что конфликт между Луисом Суаресом и Патрисом Эвра из-за предположительного расистского оскорбления занял 13-е место, разногласия между Златаном Ибрагимовичем и Пепом Гвардиолой в «Барселоне» – 14-е, а ссора Уэйна Бриджа и Джона Терри – 19-е.