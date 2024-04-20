Анри – лучший французский игрок в истории АПЛ, Кантона – 2-й, Виейра – 3-й, Канте – 5-й, Погба – 11-й (FourFourTwo)
FourFourTwo представил рейтинг лучших французских игроков в истории АПЛ.
Первое место занял бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри, замкнул рейтинг из 32 фамилий Юрий Джоркаефф.
Топ-15 лучших французских футболистов АПЛ:
15. Вильям Галлас («Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм»)
14. Марсель Десайи («Челси»)
13. Эммануэль Пети («Арсенал», «Челси»)
12. Оливье Жиру («Арсенал», «Челси»)
11. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)
10. Самир Насри («Арсенал», «Манчестер Сити», «Вест Хэм»)
9. Патрис Эвра («Манчестер Юнайтед»)
8. Давид Жинола («Ньюкасл», «Тоттенхэма», «Астон Вилла», «Эвертон)
7. Николя Анелька («Арсенал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Болтон», «Челси», «Вест Бромвич»)
6. Клод Макелеле («Челси»)
5. Нголо Канте («Лестер», «Челси»)
4. Робер Пирес («Арсенал», «Астон Вилла»)
3. Патрик Виейра («Арсенал», «Ман Сити»)
2. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»)
1. Тьерри Анри («Арсенал»)
Я бы его вообще поставил на первое место в АПЛ среди всех игроков.