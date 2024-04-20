Анри – лучший французский игрок в истории АПЛ, Кантона – 2-й, Виейра – 3-й, Канте – 5-й, Погба – 11-й (FourFourTwo)

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FourFourTwo представил рейтинг лучших французских игроков в истории АПЛ.

Первое место занял бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри, замкнул рейтинг из 32 фамилий Юрий Джоркаефф.

Топ-15 лучших французских футболистов АПЛ:

15. Вильям Галлас («Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм»)

14. Марсель Десайи («Челси»)

13. Эммануэль Пети («Арсенал», «Челси»)

12. Оливье Жиру («Арсенал», «Челси»)

11. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

10. Самир Насри («Арсенал», «Манчестер Сити», «Вест Хэм»)

9. Патрис Эвра («Манчестер Юнайтед»)

8. Давид Жинола («Ньюкасл», «Тоттенхэма», «Астон Вилла», «Эвертон)

7. Николя Анелька («Арсенал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Болтон», «Челси», «Вест Бромвич»)

6. Клод Макелеле («Челси»)

5. Нголо Канте («Лестер», «Челси»)

4. Робер Пирес («Арсенал», «Астон Вилла»)

3. Патрик Виейра («Арсенал», «Ман Сити»)

2. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»)

1. Тьерри Анри («Арсенал»)

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81 комментарий
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Как Погба попал в этот рейтинг?😂
+88
-2
+86
Интересно, как Жиру оказался ниже Погба в списке
+67
-3
+64
Единственное, что не вызывает вопросов это нахождение Анри на первой строчке, остальное - вкусовщина.
+46
-5
+41
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
А лучший сезон Димитри Пайета 9+12, при том что он играл за команду слабее и пенальти не бил. Но не всё решает г+п.
+27
-2
+25
Ответ sergen
Комментарий скрыт
А когда Трезеге играл в английской премьер-лиге?
+13
0
+13
Ответ Пугливый Кот
Боги, какой же гениальный был Пирес..Вот многие сейчас смотрят за Месси , Джудом, Кришем, они, конечно , великие. Но я ловил истинный кайф от игры Пиреса Гений.
В 90-е и нулевые у французов была какая-то невероятная россыпь талантов в полузащите: Зидан, Пирес, Джоркаефф, Жинола, Дешам, Макелеле, Пети, Виейра…
+9
0
+9
Ответ onsigne
Комментарий удален пользователем
Про Клода Макелеле не забыли, он расположился на 6-й строчке.
+9
0
+9
Боги, какой же гениальный был Пирес..Вот многие сейчас смотрят за Месси , Джудом, Кришем, они, конечно , великие. Но я ловил истинный кайф от игры Пиреса Гений.
+10
-2
+8
Ответ dedmaker
Помню тоже, что Пайет был хорош. Почему ему не удалось поиграть в топ клубе?
Там с головой были некоторые проблемы))
+6
0
+6
Анри вне конкуренции среди французов.
Я бы его вообще поставил на первое место в АПЛ среди всех игроков.
+7
-1
+6
Ответ Shikari
Лучший игрок чемпионата мира (до 20 лет): 2013 Обладатель премии Golden Boy: 2013 Лучший молодой игрок чемпионата мира: 2014 Входит в состав символической сборной года Серии А (2): 2014, 2015 Обладатель трофея «Браво»: 2014 Второй игрок Европы по версии французского журнала Onze Mondial: 2015 Входит в состав символической сборной сезона УЕФА: 2015 Член сборной FIFPro: 2015 Входит в символическую сборную сезона по версии European Sports Media (2): 2015/16, 2018/19 Лучший игрок Лиги Европы УЕФА: 2017[124] Входит в состав символической сборной года Лиги Европы УЕФА (2): 2016/17[125], 2020/21[126] Команда года по версии ПФА: 2018/19
Красный список )) а где хоть что-то из АПЛ?) или ты читаешь новость обрывками?) речь о выступлении французских игроков именно в АПЛ, остальные турниры не в счёт))
+5
0
+5
Ответ Пугливый Кот
Боги, какой же гениальный был Пирес..Вот многие сейчас смотрят за Месси , Джудом, Кришем, они, конечно , великие. Но я ловил истинный кайф от игры Пиреса Гений.
Простите кто великий, Джуд?)
+9
-4
+5
Кантона по сути привнес менталку победителя в МЮ, который в последствии начал штамповать чемпионства. Выше Анри никому не прыгнуть, но второе место очень заслуженное
+7
-3
+4
несоизмеримо...Анри - лучший нападающий, а Кантона, по сути, превратил АПЛ из бежи по флангу и навесь в штрафную в современную игровую, с упором на Центр...
+3
0
+3
Мне кажется, что Кантона открыл АПЛ для французов и не только - возможно, это(в дополнение к его игре) заслуживало 1го места ;)
+3
0
+3
Ответ akaAzazello
Мне кажется, что Кантона открыл АПЛ для французов и не только - возможно, это(в дополнение к его игре) заслуживало 1го места ;)
Нет, не заслушивает. Ему до Анри как до Луны.
+5
-2
+3
А Лебеф? И Бартез
+3
0
+3
Погба? Для кликбейта написали?
+3
0
+3
Галлас низко. А то, что он ниже Погба - это вообще троллинг какой-то)
+3
-1
+2
Ответ Ros Denta
8 из 15 были в Арсенале.
Плюс тренер
+2
0
+2
Ответ Mirazhik
Джеррард - второй, Дрогба - третий, Лэмпард / Руни / Суарес / Скоулз / Гигс / Эшли Коул ЧЕТВЕРТЫЕ.
Канчельскис где?
+2
0
+2
Ответ Т Марк
Так Кантона АПЛ брал с двумя разными командами.Эрик на первом!
Анелька и Канте брали АПЛ с двумя разными командами. Кантона — нет.
+4
-2
+2
Ответ Shikari
Лучший игрок чемпионата мира (до 20 лет): 2013 Обладатель премии Golden Boy: 2013 Лучший молодой игрок чемпионата мира: 2014 Входит в состав символической сборной года Серии А (2): 2014, 2015 Обладатель трофея «Браво»: 2014 Второй игрок Европы по версии французского журнала Onze Mondial: 2015 Входит в состав символической сборной сезона УЕФА: 2015 Член сборной FIFPro: 2015 Входит в символическую сборную сезона по версии European Sports Media (2): 2015/16, 2018/19 Лучший игрок Лиги Европы УЕФА: 2017[124] Входит в состав символической сборной года Лиги Европы УЕФА (2): 2016/17[125], 2020/21[126] Команда года по версии ПФА: 2018/19
Причём здесь его достижения времён Юве?
+2
0
+2
Ответ S. A.
Как Погба попал в этот рейтинг?😂
Пусть QWertY уже разрешит мне отвечать ему. А по поводу Насри, то у него 2 титула, и он был одним из лидеров того Сити
+2
-1
+1
Ответ spurshiken
26. Льорис 25. Пайет 24. Марсиаль ЧЕГО???
Я до марсиаля и не дошел))) ну это уже идиотизм чистой воды...
+1
0
+1
Ответ Ваня Аналитик
несоизмеримо...Анри - лучший нападающий, а Кантона, по сути, превратил АПЛ из бежи по флангу и навесь в штрафную в современную игровую, с упором на Центр...
Кантона - это ещё и невероятная харизма.
+1
0
+1
Ответ QWertY
Так я за, чтобы Пайет и Погба были выше Насри. Даже по игре Пайет и Погба были круче Насри
Помню тоже, что Пайет был хорош. Почему ему не удалось поиграть в топ клубе?
+1
0
+1
Ответ Shikari
Лизаразю нет в топ-15? Вот так прикол
А он разве в АПЛ играл?
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Про Клода Макелеле не забыли, он расположился на 6-й строчке.
Да, я слепой. Мерси <3
+1
0
+1
Ответ Mirazhik
Трезиге не играл в Англии и супертопом никогда не был, в отличие от того же Анелька.
Анелька тоже супертопом не был. Даже топом не был.
+2
-1
+1
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