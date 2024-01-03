Видич, Эвра и Бруну – лучшие зимние трансферы «МЮ» по версии ESPN, Алексис, Заа и Вегорст – худшие

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Переход Неманьи Видича признан лучшим зимним трансфером в истории «Ман Юнайтед».

Английский клуб подписал защитника в январе 2006 года. «Манчестер Юнайтед» купил серба у «Спартака» за 7 миллионов фунтов. По версии ESPN, это был лучший зимний трансфер в истории «МЮ».

Тройка лучших трансферов выглядит так:

1. Неманья Видич – из «Спартака» за 7 миллионов фунтов в январе 2006-го;

2. Патрис Эвра – из «Монако» за 5,5 миллиона фунтов в январе 2006-го;

3. Бруну Фернандеш – из «Спортинга» за 46,6 миллиона фунтов в январе 2020-го.

Рейтинг худших трансферов выглядит так:

1. Алексис Санчес – из «Арсенала» в результате обмена в январе 2018-го;

2. Уилфрид Заа – из «Кристал Пэлас» за 10 миллионов фунтов в январе 2013-го;

3. Ваут Вегорст – аренда из «Бернли» в январе 2023-го.

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8 комментариев
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Вегорст? Серьёзно? Мужик честно отпахивал, как надо. Сейчас мы видим, как не хватает "МЮ" пахаря, который бы выполнял черновую работу и возвращался в оборону. Да, таланта у чувака не хватало, но это всем было понятно.

Да, моменты знатно порол. Да, то ещё было дерево. Но это точно не топ-3 провальных сделок. За страсть и отношение к делу болельщики Ваута так и вовсе полюбили. И любят до сих пор, особенно глядя на Санчо.
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Ответ Altered Carbon
Антони должен быть в числе худших.
Угу, он ведь зимой перешел…
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Ваут не заслужил быть здесь
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Заа топчиком был в мю АПЛ брал
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Видич и Эвра за такую сумму вообще джекпот. Да и все они, включая Бруну, ныне капитанами стали.
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Ответ Altered Carbon
Антони должен быть в числе худших.
Зимних трансферов?
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Ответ Роман Стойкий
Заа топчиком был в мю АПЛ брал
Топчиком он был после МЮ
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