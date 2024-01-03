Видич, Эвра и Бруну – лучшие зимние трансферы «МЮ» по версии ESPN, Алексис, Заа и Вегорст – худшие
Переход Неманьи Видича признан лучшим зимним трансфером в истории «Ман Юнайтед».
Английский клуб подписал защитника в январе 2006 года. «Манчестер Юнайтед» купил серба у «Спартака» за 7 миллионов фунтов. По версии ESPN, это был лучший зимний трансфер в истории «МЮ».
Тройка лучших трансферов выглядит так:
1. Неманья Видич – из «Спартака» за 7 миллионов фунтов в январе 2006-го;
2. Патрис Эвра – из «Монако» за 5,5 миллиона фунтов в январе 2006-го;
3. Бруну Фернандеш – из «Спортинга» за 46,6 миллиона фунтов в январе 2020-го.
Рейтинг худших трансферов выглядит так:
1. Алексис Санчес – из «Арсенала» в результате обмена в январе 2018-го;
2. Уилфрид Заа – из «Кристал Пэлас» за 10 миллионов фунтов в январе 2013-го;
3. Ваут Вегорст – аренда из «Бернли» в январе 2023-го.
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Да, моменты знатно порол. Да, то ещё было дерево. Но это точно не топ-3 провальных сделок. За страсть и отношение к делу болельщики Ваута так и вовсе полюбили. И любят до сих пор, особенно глядя на Санчо.