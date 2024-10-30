Родри: «Это «Золотой мяч» для всей Испании. Это кульминация многих лет работы и любви к футболу»
Родри высказался о завоевании «Золотого мяча».
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании получил приз лучшему футболисту сезона по версии France Football.
«Это воспоминание останется со мной на всю оставшуюся жизнь. Ночь, которая останется со мной навсегда. Это кульминация многих лет работы и любви, которую я всегда испытывал и до сих пор испытываю к футболу.
Это воплощение мечты. Я рад тому, что это значит для моей семьи, для испанского футбола и для меня. Это «Золотой мяч» для всей Испании», – сказал Родри.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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