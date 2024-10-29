Блаттер о «Золотом мяче» Родри: «Испания правит футболом. Поздравления ему и Бонмати, награда продолжает жить!»
Йозеф Блаттер поздравил Родри и Айтану Бонмати с получением «Золотого мяча».
28 октября в Париже прошла церемония награждения лучшего футболиста мира среди мужчин и женщин по версии France Football. Мужской приз взял полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. У женщин награду получила полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати.
«Поздравляю Родри и Айтану Бонмати с их большой победой. Испания правит футболом. А «Золотой мяч» продолжает жить!» – написал бывший президент ФИФА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Йозефа Блаттера
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