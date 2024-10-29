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  • Мостовой о «Золотом мяче»: «Что-то вмешалось. Родри решили помочь – серьезнейшая травма у него и так далее. Винисиус в 17 лет был одним из лучших в мире»
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Мостовой о «Золотом мяче»: «Что-то вмешалось. Родри решили помочь – серьезнейшая травма у него и так далее. Винисиус в 17 лет был одним из лучших в мире»

Александр Мостовой прокомментировал итоги церемонии вручения «Золотого мяча».

Победу в голосовании одержал хавбек «Манчестер Сити» Родри. Он обошел Винисиуса и завоевал приз лучшему футболисту мира по версии France Football.

«Золотой мяч» – это индивидуальная награда, а не командная. Многие выбирают победителем Родри, потому что Испания выиграла чемпионат Европы, да, но это выиграла команда, а не индивидуальный футболист. А Винисиус выигрывает индивидуально.

Он забил больше 30 мячей, отдавал сколько, и на протяжении многих лет рвет и рвет эту Европу, Лигу чемпионов. Поэтому все и говорили, что победит Винисиус.

Почему за последнюю неделю все изменилось? Наверняка что-то вмешалось. Решили помочь Родри, все-таки серьезнейшая травма у него и так далее. И плюс победа Испании на Евро помогла.

И возвращаясь к Винисиусу, то многие уже забыли или не знали, что он в 2021-м забил золотой гол в Лиге чемпионов. В 17 лет он уже был одним из лучших футболистов в мире. В 17 лет!

Ему сейчас всего лишь 24 года, а он уже так разрывает. Поэтому, конечно, вмешалось непонятно что», – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

Винисиус тоже в компании великих. Эти легенды были вторыми-третьими в голосовании «ЗМ»

«Золотой мяч» Родри – феноменален

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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