Родри отметил выигрыш «Золотого мяча» в ресторане. Гости хором пели Freed from Desire, Bella Ciao и махали белыми салфетками

Родри отметил выигрыш «Золотого мяча» в ресторане.

Вчера 28-летний хавбек «Манчестер Сити » и сборной Испании стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии France Football.

После награждения Родри отпраздновал победу в ресторане.

Он вместе с многочисленными гостями хором спел песни Freed from Desire исполнительницы Gala и Bella Ciao (песня итальянских партизан во время Второй мировой войны. Часто используется в качестве кричалки – Спортс’‘), размахивая белыми салфетками.

«На вершине мира», – говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Сити».

Изображения: скриншоты из видео «Ман Сити»

Freed from Desire – как евродэнс 90-х об идеях буддизма становится важной песней футбола

Победа Родри нужнее победы Винисиуса