Родри отметил выигрыш «Золотого мяча» в ресторане. Гости хором пели Freed from Desire, Bella Ciao и махали белыми салфетками
Родри отметил выигрыш «Золотого мяча» в ресторане.
Вчера 28-летний хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии France Football.
После награждения Родри отпраздновал победу в ресторане.
Он вместе с многочисленными гостями хором спел песни Freed from Desire исполнительницы Gala и Bella Ciao (песня итальянских партизан во время Второй мировой войны. Часто используется в качестве кричалки – Спортс’‘), размахивая белыми салфетками.
«На вершине мира», – говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Сити».
Изображения: скриншоты из видео «Ман Сити»
Freed from Desire – как евродэнс 90-х об идеях буддизма становится важной песней футбола
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Манчестер Сити»
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