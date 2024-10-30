Лалас о «Золотом мяче» Родри: «Дань уважения менее сексуальным игрокам – обычно награду отдают атакующим футболистам. Реакция «Реала» разочаровала»
Алекси Лалас прокомментировал итоги «Золотого мяча».
«Победа Родри вполне оправдана. Любая команда хотела бы заполучить его.
По понятным причинам «Золотой мяч» вручается, как правило, атакующим игрокам, которые забивают. Голы превыше всего. Родри – это лишь необходимое временное очищение и дань уважения менее сексуальным игрокам.
Реакция «Реала» разочаровала», – написал в твиттере экс-защитник сборной США.
«Золотой мяч» Родри – феноменален
«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» – но от них же ничего не зависит! А кто все решает?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Алекси Лаласа
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